Kryptovalutaer og ny digital kriminalitet

I takt med de store værdistigninger og den voldsomme hype om bitcoins og andre kryptovalutaer har der på det seneste næsten dagligt været historier i pressen om forskellige former for kriminalitet forbundet med kryptovalutaer. Vi ser nærmere på den digitale kriminalitet.

Ud fra det velkendte princip, “follow-the-money”, har forskellige typer af kriminelle fundet nye spændende aktivitetsområder i den uregulerede – og for de fleste mennesker fortsat ganske ukendte og på mange måder usikre – krypto-verden.

Uanset de utvivlsomt gode tanker bag bitcoin og genialiteten i blockchain-teknologien er der opstået et hav af muligheder for kriminelle til at opnå lynhurtige gevinster. En række forskellige kriminalitetsformer har været omtalt i relation til kryptovalutaer og de såkaldte Initial Coin Offerings (ICOs), hvor en virksomhed udbyder sin egen coin eller token på en blockchain, som offentligheden har mulighed for at købe. De forskellige kriminalitetsformer ser vi nærmere på her:

Hacking af ICOs og digitale valutabørser

Igennem de senere år har der været en lang række af spektakulære hacks mod digitale valutabørser (exchanges), herunder et hack i 2014 af den på daværende tidspunkt største digitale valutabørs, Mt. Gox i Japan, til en værdi på 470 mio. dollars.

For få uger siden blev det værdimæssigt mest værdifulde hack gennemført imod en af Japans største digitale valutabørser, “Coincheck”, til en værdi på 660 mio. dollars. Disse hacks viser med al tydelighed, at der kan være alvorlige og afgørende sikkerhedsbrister i de digitale valutabørser – antageligvis som følge af den enorme interesse de har haft med en eksponentiel udvikling i antallet af kunder og involverede værdier.

I visse tilfælde har der endda været tegn på, at hackerne har shortet den kryptovaluta, de var i færd med at hacke, velvidende at kursen ville falde, når nyheden om et muligt hack kom ud. På den måde kunne hackerne også tjene på faldet i kursen på den pågældende kryptovaluta.

I en ny undersøgelse af Ernst & Young fra december 2017 bliver det endvidere oplyst, at det skulle være 10 % af ICO-indskud fra investorer, der er blevet tabt på grund af hacking.

Markedsmanipulation

I en række artikler fra Berlingske Tidende er der givet nogle meget levende beskrivelser af flere “pump-and-dump” angreb, hvor investorer er blevet lokket til at købe en kryptovaluta under en stigning af kursen ved tusindvis af kriminelles køb og hype omkring en konkret kryptovaluta. Få minutter senere på et aftalt signal sælger de kriminelle deres kryptovalutaer med tab for sagesløse investorer til følge.

Sorte handelsplatforme

Det har længe været kendt, at der på “the Dark Web” kan handles hvad som helst med anvendelse af kryptovalutaer, f.eks. våben, narkotika og mennesker. Det bliver gjort på en meget lang række af e-handelsplatforme på samme måde som den nu lukkede “Silk Road” – nu bare med endnu mere effektive krypteringer, og hvor myndighederne står uden reel mulighed for at gribe ind. Der er næppe nogen tvivl om, at udviklingen af disse e-handelsplatforme vanskeligt kunne være gennemført uden opfindelsen og udbredelsen af kryptovalutaer.

Hvidvask

Mulighederne for at vaske sorte penge hvide ved at anvende kryptovalutaer i hvidvask-processen har været meget omtalt, og der er ingen tvivl om, at kriminelle i øget omfang også har fået øjnene op for mulighederne for at vaske sorte penge fra kriminalitet hvide ved at lade fortjenesten fra kriminalitet veksle til bitcoins eller andre kryptovalutaer. På den måde har bagmændene mulighed for at overføre midler globalt, lynhurtigt og sikkert til deres samarbejdspartnere, og i sidste ende anvende midlerne til køb af aktiver eller veksle dem til almindelig valuta.

ICO-svindel

Svindel i forbindelse med ICOs er ofte forekommende. Senest har det amerikanske finanstilsyn SEC (Securities and Exchange Commission) for nyligt lukket en ICO, hvor investorerne efter det oplyste havde indskudt i alt op mod 600 mio. dollars til en ny coin, kaldet AriseBank. Der er således mistanke om, at selskabet har udnyttet den manglende investorbeskyttelse i forbindelse med ICOs.

Der er en lang række andre eksempler på, at myndighederne i forskellige lande, herunder måske i særligt udpræget omfang Kina, har haft mistanke om ICO-svindel. Markedet for ICO er således også ramt af den manglende regulering og forbrugerbeskyttelse.

Finansiel kriminalitet

En digital valutabørs, “Bitfinex”, og en kryptovaluta kaldet Tether er endvidere fornyeligt taget under efterforskning af det amerikanske finanstilsyn. Tether er en såkaldt token, der er bundet til dollarværdien, men hvor der er mistanke om, at der ikke er dækning i selskabet. Der er således udstedt 2,3 mia. tokens, og disse skulle gerne være tilstede i et tilsvarende beløb i dollar på den pågældende digitale valutabørs. Spørgsmålet er bare, om dette reelt er tilfældet

Krypto Jacking

Da omkostningerne ved at “mine” krytovalutaer normalt stiger i takt med mængden af nyudstedte coins har kriminelle udvindere af kryptovalutaer (“minere”) taget nye midler i brug. Når der gennemføres “Krypto Jacking” tager cyberkriminelle hemmeligt andres computere i brug med henblik på at udvinde kryptovalutaer ved “mining”, dvs. skabelse af kryptovalutaer. Angrebene på andre computere gennemføres ofte uden at computerejerne selv er opmærksomme på det.

Det juridiske modtræk

Den store fremmarch for kryptovalutaerne og især de nye former for kriminalitet, som er blomstret op i kølvandet, giver alvorlige hovedbrud mange steder. Vores juridiske rammer er ikke gearet til dette nye fænomen, og flere regeringer – senest regeringerne i Kina og Indien – har raslet med sablerne i forhold til indførsel af restriktioner på anvendelsen og udbredelsen af virtuelle valutaer.

Det er en særdeles vanskelig opgave at udforme en fornuftsmæssig og effektiv regulering af kryptovaluter. Dette er et globalt fænomen, og det bliver interessant at følge de forskellige landes reaktioner på udviklingen, og om der i sidste ende kan blive etableret et globalt samarbejde på dette område.